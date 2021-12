Dracula Untold: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 7 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Dracula Untold, film del 2014 diretto da Gary Shore. Il film, con protagonista Luke Evans nei panni di Vlad III di Valacchia, narra il motivo per cui il principe Vlad III è diventato il personaggio oscuro e famoso nella letteratura mondiale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1442, alla fine del Basso Medioevo, il sultano turco era solito reclutare bambini da ogni terra per addestrarli e farli diventare suoi soldati, i Giannizzeri. Tra questi vi era Vlad III di Valacchia, il quale diviene presto noto come “l’impalatore” poiché è solito, appunto, impalare tutte le sue vittime dopo averle uccise, quale sorta di monito verso i suoi nemici. Liberatosi dal suo incarico come soldato, Vlad viene nominato principe di Transilvania dal sultano e, pentitosi di tutte le atrocità compiute, decide di convertirsi e di prendere in moglie una donna, Mirena, e da cui riceverà un figlio, Ingeras. Durante una perlustrazione, Vlad, grazie allo zingaro Shkelgim, ritrova i cadaveri di alcuni soldati turchi e scopre in seguito che provengono dal misterioso “Picco del Dente Rotto”. Recatosi quivi, il principe fa la conoscenza di una misteriosa creatura, che ucciderà in seguito le sue guardie. Riuscito miracolosamente a salvarsi grazie alla sua spada d’argento, Vlad ritorna al suo palazzo, il Castello Dracula (chiamato così per l’appartenenza della stirpe di Vlad, un cavaliere dell’Ordine del Dragone: Dracula, infatti, significa “Figlio Del Drago”), e qui scopre la storia di un uomo che, facendo un patto col diavolo, ottenne i poteri della notte e il dominio su tutte le sue creature, diventando un vampiro. Il giorno seguente, durante una festa a palazzo, giunge un battaglione turco per chiedere un tributo; Vlad offre loro dell’argento, ma i turchi affermano di volere mille bambini da addestrare, tra cui suo figlio Ingeras. Il principe, su consiglio di Mirena, cerca di convincere il sultano Maometto II a cambiare idea, ma questi non si lascia convincere. Il giorno in cui un battaglione turco viene a reclamare Ingeras, Vlad uccide tutti i soldati, dichiarando così guerra a Maometto. Resosi tuttavia conto di aver bisogno di maggior potere, Vlad decide di tornare dalla creatura sul Picco del Dente Rotto, il quale si rivela essere un “Maestro Vampiro”.

Dracula Untold: il cast

Abbiamo visto la trama di Dracula Untold, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Luke Evans: Vlad III di Valacchia

Sarah Gadon: Mirena/Mina Harker

Charles Dance: Maestro Vampiro

Dominic Cooper: Maometto II

Zach McGowan: Shkelgim

Noah Huntley: Capitano Petru

William Houston: Cazan

Diarmaid Murtagh: Dumitru

Ronan Vibert: Simion il saggio

Art Parkinson: Ingeras

Ferdinand Kingsley: Hamza Bey

Paul Kaye: Lucian

Joseph Long: Omer

Streaming e tv

Dove vedere Dracula Untold in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 7 dicembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita SkyGo.