Downton Abbey arriva su Airbnb: il soggiorno da sogno soltanto per una notte

Downton Abbey arriva su Airbnb: ecco come soggiornare presso la tenuta dei Crawley

Downton Abbey sta per tornare, ma sul grande schermo. L’amata serie televisiva avrà un seguito al cinema e, per l’occasione, anche Airbnb vuole essere coinvolto e promette un soggiorno di lusso per gli appassionati della serie.

Chi ha sempre desiderato immergersi nelle atmosfere edoardiane della celebre serie inglese potrà coronare il proprio sogno soggiornando presso l’iconico Highclere Castle della famiglia Crawley.

Le porte della tenuta inglese si spalancheranno grazie a Airbnb, ma per una notte soltanto. Il 26 novembre 2019, il castello di Downton Abbey permetterà a due fortunati ospiti di provare sulla propria pelle cosa significa vivere come un Crawley, o quasi.

Downton Abbey, il soggiorno da Crawley con Airbnb

Un soggiorno breve ma intenso, dove i fortunati ospiti saranno trattati come reali sin dall’arrivo: sorseggiare un cocktail nel celebre saloon in compagnia dei padroni di casa Earl e Lady Carnarvon per poi passare alla degustazione di una cena tradizionale (di tre portate) all’interno della State Dining Room, serviti dal maggiordomo del castello. Il caffè, infine, verrà servito nella biblioteca del palazzo. L’unico problema della serata sarà il dress code: a quello dovrete pensarci da soli perché – a differenza della serie televisiva – non ci sarà alcuna domestica ad aiutarvi.

Sono 300 le stanze disposte a Highclere Castle e i due fortunatissimi ospiti potranno soggiornare in una di queste, riccamente decorate, con bagno privato e con vista su oltre 100 acri di parco.

La mattina prevede una sontuosa colazione e, prima di partire, sarà organizzato un tour privato della dimora che si estende su 90mila metri quadrati di superficie.

Downton Abbey: come e quando prenotare su Airbnb e quanto costa

Soltanto due persone avranno la possibilità di aggiudicarsi un soggiorno nella maestosa tenuta di Downton Abbey. Le prenotazioni partiranno l’1 ottobre 2019 alle ore 13:00 sul sito di Airbnb. Il soggiorno, previsto per il 26 novembre 2019, costerà 170 euro e parte del ricavato verrà devoluto alla International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

“Per me è un privilegio e un piacere assoluto chiamare Highclere Castle casa mia e sono felice di poter condividere tramite Airbnb un soggiorno davvero unico”, ha dichiarato l’attuale residente della dimora. “Highclere Castle appartiene alla famiglia Carnarvon dal 1679 e ha una storia ricchissima”.

“Siamo emozionati all’idea di poter offrire ai fan la migliore esperienza di Downton Abbey attraverso un irripetibile soggiorno al Highclere Castle”, ha dichiarato Hadi Moussa, il direttore generale di Airbnb per l’Europa Settentrionale come ha riportato Entertainment Weekly.

Ma, in attesa della prenotazione per il vostro soggiorno da sogno, vi ricordiamo che il film di Downton Abbey arriva al cinema il 24 ottobre 2019.