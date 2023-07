Don’t Worry Darling: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 24 luglio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Don’t Worry Darling, film statunitense del 2022 diretto da Olivia Wilde. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anni cinquanta. Alice e Jack Chambers sono una giovane coppia che vive a Victory, in California, un quartiere che è stato creato dalla misteriosa compagnia omonima per la quale Jack lavora. Ogni giorno, gli uomini vanno a lavorare al quartier generale di Victory nel deserto circostante, mentre le mogli rimangono a casa a preparare la cena. Le donne sono scoraggiate dal fare domande sul lavoro dei loro uomini e viene detto loro di non avventurarsi al quartier generale. Margaret è diventata una emarginata tra le altre mogli dopo aver portato suo figlio nel deserto, causandone l’apparente morte. La donna afferma che Victory le ha tolto suo figlio come punizione, ma queste affermazioni vengono viste dagli altri come paranoiche. Mentre partecipa a una festa ospitata da Frank, l’enigmatico fondatore e leader di Victory, Alice vede il marito di Margaret che tenta di darle i suoi farmaci. Più tardi, mentre la bella Alice sta facendo sesso con Jack nella camera da letto di Frank, la ragazza si rende conto che Frank li sta osservando.

Una mattina, mentre prende il tram attraverso la città, Alice assiste a un incidente di un biplano rosso che precipita da qualche parte nel deserto. Preoccupata, giunge nel deserto per aiutare, inciampando accidentalmente nel quartier generale di Victory. Dopo aver toccato una delle finestre, sperimenta allucinazioni surreali, e quando, più tardi, si risveglia, si ritrova a casa e trova Jack che prepara la loro cena. Nei giorni successivi, Alice inizia a sperimentare eventi sempre più strani: è quasi schiacciata tra una finestra e un muro in movimento, e trova una scatola di uova cave. Riceve poi una telefonata da Margaret, che afferma di aver visto le stesse cose. Più tardi, durante una lezione di danza tenuta dalla moglie di Frank, Shelley, Alice ha una visione: Margaret che sbatte la testa contro uno specchio, quindi torna a casa giusto in tempo per vedere Margaret tagliarsi la gola e cadere dal tetto della sua casa. Subito dopo viene trascinata via da strani uomini in tute rosse, prima di poter raggiungere il corpo esanime di Margaret.

Don’t Worry Darling: il cast

Abbiamo visto la trama di Don’t Worry Darling, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Florence Pugh: Alice Chambers

Harry Styles: Jack Chambers

Olivia Wilde: Bunny

Gemma Chan: Shelley

KiKi Layne: Margaret

Nick Kroll: Dean

Douglas Smith: Bill

Chris Pine: Frank

Sydney Chandler: Violet

Kate Berlant: Peg

Asif Ali: Peter

Timothy Simons: dottor Collins

Ari’el Stachel: Ted Watkins

Dita von Teese: Gigi

Streaming e tv

Dove vedere Don’t Worry Darling in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 24 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.