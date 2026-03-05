Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata, 5 marzo

Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione l’ottava puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Giulia è partita per Milano e la sua assenza pesa su Diego. In questo spazio di fragilità si inserisce Caterina, che non sa più quale sia la sua Vocazione e medita addirittura di lasciare l’Arma. Diego e Caterina si incontrano così; ognuno ferito a modo suo e sembrerebbe l’inizio di qualcosa di più che una semplice amicizia. Nel frattempo, Maria è in crisi: ha paura che il suo passato misterioso possa mettere in pericolo la sua nuova famiglia, la canonica e il piccolo Max. Don Massimo prova a rassicurarla: ci sarà sempre lui a proteggerla.

Don Matteo 15: il cast

Abbiamo visto la trama di Don Matteo 15, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate ci saranno alcune guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.