Domenica In Sanremo 2022: quando ci saranno Mahmood e Blanco, a che ora

Quando ci saranno (a che ora) Mahmood e Blanco a Domenica In – Speciale Sanremo 2022 in onda oggi, 6 febbraio, su Rai 1? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, vogliono vedere i vincitori della 72esima edizione. Una risposta ufficiale e pubblica al momento non c’è. I due artisti, presumibilmente, dovrebbero apparire sul palco verso la fine del programma che – ricordiamo – chiude alle ore 18,45. Non sono però escluse sorprese con la loro apparizione ed esibizione in “anticipo” visto che stasera saranno ospiti da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Oggi pomeriggio, oltre a Mahmood e Blanco, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quali sono gli ospiti che porranno le loro domande ai cantanti del Festival di Sanremo 2022? Tra gli altri: Alberto Matano, Teo Teocoli, Alba Parietti, Pino Strabioli, Marino Bartoletti, i conduttori della Costa Toscana Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Ospiti anche l’attore Christian De Sica e la conduttrice Nunzia De Girolamo.

Streaming e tv

Dove vedere Domenica In – Speciale Sanremo 2022? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 6 febbraio, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 18,45. Dove vedere la puntata in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.