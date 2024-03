Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 31 marzo 2024

Torna oggi, 31 marzo 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 31 marzo 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 31 marzo

Oggi, 31 marzo 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con il botto con Gianna Nannini. Con la cantante toscana la padrona di casa Mara Venier intavolerà una lunga chiacchierata intervallata dall’esecuzione di alcuni dei brani più celebri della rockstar italiana. Si prosegue poi con Virginia Raffaele ed Antonio Albanese che parleranno del nuovo film di Riccardo Milani “Un mondo a parte“. Presenti in studio anche alcuni bambini che fanno parte della pellicola. Tornano poi in studio Franco ed Andrea Antonello, insieme a Don Antonio Mazzi, quest’ultimo in collegamento e Nico Acampora, fondatore di “PizzAut“. In vista della partenza il prossimo 2 aprile su Rai 2, ospite di Mara Venier la conduttrice di Belve, Francesca Fagnani. Per questa volta la “belva” sarà zia Mara e la vittima la Francesca. Poi per la musica in studio anche Sal Da Vinci che canterà il suo successo del 1994 “Vera“.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 31 marzo 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.