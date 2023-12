Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 3 dicembre 2023

Torna oggi, 3 dicembre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 3 dicembre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 3 dicembre

Oggi, 3 dicembre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Mara Venier ospita Amadeus subito dopo l’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2024, per commentare la notizia e svelare come sarà il prossimo Festival. E ancora un’intervista a cuore aperto di Fedez, con cui toccherà tutti i temi, sia della vita pubblica che della vita privata. Un incontro che è stato registrato la scorsa settimana e che si preannuncia pieno di sentimento e a tratti anche commovente. Spazio poi a Belen Rodriguez, lontana dagli schermi dopo l’addio alla conduzione di Tu si que vales e Le Iene. Non mancherà poi un ospite apprezzato da tutti come il cantautore napoletano Nino D’Angelo, impegnato in uno spettacolo in giro per l’Italia e per il mondo intitolato “Il Poeta che non sa parlare“, che è anche il titolo del libro da lui scritto. Un modo per ripercorrere la sua carriera e sentirlo cantare. Ci sarà poi Bruno Vespa per parlare di attualità e promuovere il suo nuovo libro “Il rancore e la speranza”. Ritratto di una nazione dal dopoguerra a Meloni, in un mondo macchiato di sangue.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 3 dicembre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.