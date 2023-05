Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 28 maggio 2023

Torna oggi, 28 maggio 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 28 maggio 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 28 maggio

Oggi, 28 maggio 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si comincia con un’ampia pagina sull’alluvione in Emilia-Romagna. Per fare il punto della situazione ci sarà in collegamento il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Spazio poi alla musica con una pagina dedicata a Little Tony. A dieci anni dalla morte, si ricorderà il celebre cantante con la figlia Cristiana Ciacci. Con lei ci sarà il grande amico di Little Tony, Bobby Solo, e ancora Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti.

Pagina del cinema con una lunga intervista al regista, attore e produttore Luca Barbareschi. Si cambia poi registro parlando del rapporto tra padre e un figlio autistico. In studio da Mara Venier Franco Antonello e suo figlio Andrea . Nel 2010 mollarono tutto e partirono per un viaggio in moto in America di alcuni mesi. Quel momento della loro vita è diventato un best seller mondiale: Se ti abbraccio non aver paura e ha ispirato il film di Gabriele Salvatores, Tutto il mio folle amore. Infine due ospiti musicali molto amati dal pubblico: Dargen D’Amico e Arisa, che hanno da poco lanciato i loro nuovi singoli: rispettivamente Pelle d’oca e Non vado via.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 28 maggio 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.