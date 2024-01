Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 28 gennaio 2024

Torna oggi, 28 gennaio 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 21, domenica 28 gennaio 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 28 gennaio

Oggi, 28 gennaio 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte ancora una volta con “Tutti pazzi per Sanremo”, d’altronde il Festival è ormai alle porte. Ci saranno vecchie glorie della kermesse pronte a farci rivivere alcune canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ospiti del talk sono Bobby Solo, Nicola Di Bari, Tony Dallara, Ricky Gianco, Dik Dik, Donatello, Robertino, Maurizio Vandelli, Wilma De Angelis, Iva Zanicchi e Marino Bartoletti. Spazio poi per una lunga intervista faccia a faccia con Mara Venier a Iva Zanicchi.

E ancora in questa puntata ci sarà un attesissimo faccia a faccia tra Memo Remigi e Jessica Morlacchi, dopo il caso della famosa palpata a Oggi è un altro giorno costato l’allontanamento del cantante dal programma di Rai 1. Si tratta del primo incontro tv tra i due dopo quel fatto. Riusciranno a fare pace? Infine per la musica ci sarà Marco Conidi con il gruppo folk “L’orchestraccia”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 28 gennaio 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.