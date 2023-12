Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 17 dicembre 2023

Torna oggi, 17 dicembre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 17 dicembre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 17 dicembre

Oggi, 17 dicembre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con Pio e Amedeo: i due comici foggiani saranno al cinema dal 28 dicembre con la commedia “Come può uno scoglio”. Per lo spazio musicale arriva una delle cantanti più iconiche della nostra musica leggera: Anna Oxa. Direttamente poi dalla semifinale di Ballando con le stelle arriva Wanda Nara, una delle concorrenti più brave di questa edizione dello show di Rai 1. E ancora il cinema con Jerry Calà per lanciare la pellicola di cui è protagonista. Il film esce il 24 dicembre 2023 su tutte le principali piattaforme (CGtv, Prime Video, Apple Tv, iTunes, Google Play, Chili) e si intitola “Chi ha rapito Jerry Calà?”. Con lui a Domenica in ci saranno alcuni degli altri interpreti del film, ovvero Nando Paone, Barbara Foria e Sergio Assisi. Infine per lanciare la trasposizione televisiva del capolavoro di Eduardo De Filippo “Napoli milionaria”, in onda domani sera su Rai 1, ci sarà Massimiliano Gallo, protagonista della commedia insieme a Vanessa Scalera.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 17 dicembre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.