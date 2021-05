Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 2 maggio 2021

Torna oggi, 2 maggio 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 2 maggio 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 2 maggio

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, oggi Mara Venier godrà della compagnia di tanti ospiti. Come sempre in primo piano le ultime novità e gli aggiornamenti sull’emergenza Covid, sul piano vaccinale e l’andamento dei contagi. Ospiti in studio di Mara Venier il Professor Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Sanità, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, in collegamento da Milano, il cantante Al Bano e la giornalista Rai Giovanna Botteri.

La pagina degli spettacoli, secondo le anticipazioni di Domenica In, vedrà protagonista per una lunga intervista Ambra Angiolini Ambra Angiolini. Per lo spazio musicale, ospite di Mara Venier sarà Alessandra Amoroso, che oltre a raccontarsi, si esibirà con un medley dei suoi successi musicali e proporrà anche i suoi due ultimi singoli usciti da poco, “Piuma” e “Sorriso grande“. In studio anche il cantautore Enrico Nigiotti che presenterà il suo nuovo pezzo dal titolo “Notti di luna“. Infine tra gli ospiti di oggi Eva Grimaldi con la sua compagna Imma Battaglia.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 2 maggio 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

