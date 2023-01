Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 gennaio 2023

Torna oggi, 8 gennaio 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 8 gennaio 2023 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 1 gennaio

Oggi, 8 gennaio 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Al fianco di Mara Venier tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo. Si parte da uno dei volti più famosi di Mediaset e conduttore insieme ad Enzo Iacchetti di Striscia la notizia, ovvero Ezio Greggio che sarà protagonista di una lunga chiacchierata con zia Mara a cuore aperto. Poi per il mondo dl cinema con ospite Antonio Albanese per il film “Grazie ragazzi” diretto da Riccardo Milani, pure lui presente in studio. Quindi per parlare della miniserie in arrivo su Rai 1 “Il nostro generale”, dedicata alla figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il protagonista Sergio Castellitto e la figlia del generale ucciso dalla mafia, Rita Dalla Chiesa. Quindi ospite di Mara Venier l’attrice Luisa Ranieri, che la sera stessa debutterà su Rai 1 con la prima puntata della seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco. Quindi per la musica il gruppo dei Boomdabash, quindi Rocio Morales.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 1 gennaio 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.