Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 marzo 2022

Torna oggi, 6 marzo 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 6 marzo 2022 su Rai 1.

La puntata di oggi si apre con una lunga pagina sulla guerra tra Russia e Ucraina. Tutti gli ultimi aggiornamenti e l’analisi con la direttrice del Tg1 Monica Maggioni e il giornalista e conduttore de La vita in diretta Alberto Matano. In collegamento da Parigi la corrispondente Giovanna Botteri. Lo spazio legato all’intrattenimento vede come ospite musicale Tommaso Paradiso, in uscita con il suo album da solita dal titolo “Space Cowboy“. E poi un momento molto intenso con l’intervista a Red Canzian, reduce come noto da una difficile malattia.

Il cantante parlerà anche della sua opera “Casanova opera pop” che ha debuttato lo scorso mese di febbraio a teatro. Per il mondo del cinema in studio con zia Mara ci saranno Marco Giallini e Giampaolo Morelli fra gli interpreti del film di Massimiliano Bruno C’era una volta il crimine, in uscita nelle sale il 10 marzo. In studio anche l’attrice Serena Autieri che parlerà del ritorno dal 10 al 27 marzo al teatro Sistina di Roma della celebre commedia musicale di Garinei & Giovannini “Rugantino” che interpreterà insieme a Michele La Ginestra, Massimo Wertmuller, Edy Angelillo. Infine ospite di Mara Venier Gemma Calabresi, la moglie del Commissario Luigi Calabresi ucciso dalle Brigate rosse, che da poco ha dato alle stampe il libro “La crepa e la luce” in cui racconta quel periodo buio della sua vita.

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 6 marzo 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.