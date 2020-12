Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 20 dicembre 2020

Torna oggi, 20 dicembre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 20 dicembre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 20 dicembre

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di questa puntata ci sarà in collegamento speciale Zucchero, che interverrà più volte nel corso della puntata e si esibirà con la sua band cantando alcuni brani dell’album D.O.C. e altri classici del suo repertorio.

Altri ospiti saranno Stefano De Martino che leggerà un’originale lettera a Babbo Natale e poi si esibirà insieme a Biagio Izzo in una canzone natalizia, Tu scendi dalle stelle. Altri ospiti della Venier quest’oggi sono Massimo Boldi, che farà una sorpresa alla padrona di casa vestendosi da Babbo Natale, e lo chef Gennaro Esposito, che introdurrà alcuni suoi piatti e dolci tipici della tradizione napoletana per un pranzo natalizio.

E ancora vedremo l’attore Sergio Castellitto che presenterà il film “Natale in casa Cupiello”, che va in onda su Rai 2 martedì 22 dicembre in prima serata. Nel corso della puntata poi sarà rivolto un pensiero a Moira Orfei, grazie a Luca Alghisi e al libro “Come gli equilibristi – La mia vita con Moira”. E ancora vedremo Andrea Sannino esibirsi sulle note del singolo “È gioia” e riceverà il Disco d’oro per le 50mila copie vendute per “Abbracciame”. Infine vedremo in collegamento i tre giudici di The Voice Senior Al Bano, Gigi D’Alessio e Clementino.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 20 dicembre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

