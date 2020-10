Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 18 ottobre 2020

Torna oggi, 18 ottobre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 18 ottobre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 18 ottobre

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti il figlio di Albano Yari insieme alla fidanzata Thea, per raccontarsi e parlare della loro vita privata. Ci sarà poi l’imitatrice Francesca Manzini, attualmente uno dei concorrenti di Tale e Quale Show, la popolare trasmissione del venerdì sera di Rai 1 condotta da Carlo Conti. Tra gli ospiti Ezio Greggio che in questo periodo è stato impegnato nel suo Festival della commedia e protagonista del nuovo (e discusso) film di Vanzina Lockdown all’italiana. A dicembre inoltre Greggio tornerà alla guida di Striscia la notizia con il suo inseparabile partner Enzo Iacchetti.

In studio con Mara Venier a Domenica In per parlare della preoccupante crescita dei contagi e della corsa al vaccino la virologa Ilaria Capua. Non mancherà poi il consueto appuntamento con il talk dedicato allo show del sabato sera di Rai 1 Ballando con le stelle con tra gli ospiti Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini per commentare la puntata dello show condotto da Milly Carlucci.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 18 ottobre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

