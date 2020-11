Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 15 novembre 2020

Torna oggi, 15 novembre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 15 novembre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 15 novembre

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti attesissima la presenza di Tiziano Ferro. Il cantante sarà in collegamento da Los Angeles, dove abita con suo marito, per una lunga chiacchierata con la conduttrice. In questi giorni è uscito inoltre su Amazon Prime il documentario Ferro, sulla sua vita, e anche su alcuni momenti bui del suo passato, come l’abuso di alcol.

Nel corso della puntata verranno per altro mostrati molti stralci del documentario che sta avendo molti apprezzamenti. A tal proposito il cantante ha dichiarato: “Quando mi è stato proposto questo progetto ho detto sì, ma a patto che non fosse un documentario musicale. Lo volevo fare sporco, antiestetico, imprevedibile. Fuori dai canoni classici di backstage, stadi pieni, brindisi con la band”.

Ospite oggi a Domenica In anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, che racconterà al pubblico di Rai 1 non solo le sue vicende sportive, ma anche quelle personali che lo hanno visto combattere negli ultimi anni con una forma di leucemia. Torna poi il consueto approfondimento sul Coronavirus con il Professor Matteo Bassetti.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 15 novembre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

