Doc – Nelle tue mani, prossima puntata: le anticipazioni del 5 novembre

Stasera, 29 ottobre 2020, abbiamo visto la settima puntata di Doc – Nelle tue mani, ma cosa succederà nella prossima puntata (l’ottava, composta da un solo episodio) in programma per giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1? Vediamo insieme tutte le anticipazioni sull’episodio numero 14 della serie tv.

Anticipazioni: la trama dell’ottava puntata

Nell’unico episodio dell’ottava puntata di Doc – Nelle tue mani dal titolo “Perdonare e perdonarsi” Lorenzo sarà costretto a fare i conti con il suo passato che tornerà prepotentemente a bussare alla sua porta. La sua ex fidanzata Chiara, infatti, verrà ricoverata per overdose. A questo punto Marco sentirà sempre di più che la verità potrebbe venire a galla e questa situazione non lo renderà affatto tranquillo e sereno. E così, insieme a sua moglie, manifesterà tutta la sua preoccupazione per le costanti ricerche che il medico Andrea Fanti sta portando avanti con grande caparbietà, disposto ad andare fino in fondo per fare luce su questa vicenda che lo riguarda in prima persona e che gli ha letteralmente stravolto la vita. Andrea continuerà poi ad indagare anche sul ”Satonal”, il medicinale legato alla moglie di Sardoni che a quanto pare sta causando un bel po’ di decessi. Una situazione preoccupante che, nella prossima puntata di Doc – Nelle tue mani, spingerà il protagonista a capire cosa sta in realtà succedendo. Intanto Gabriel prenderà una decisione importante legata al suo futuro: il ragazzo, infatti, deciderà di trasferirsi e quindi di vivere stabilmente in Italia. Tuttavia dovrà superare ancora un ultimo scoglio, perché farlo sapere alla sua comunità non sarà affatto un impresa facile da superare e affrontare.

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

