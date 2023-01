Perché DiMartedì stasera – 17 gennaio 2023 – non va in onda: il motivo

Perché DiMartedì stasera – martedì 17 gennaio 2023 – non va in onda su La7? Cosa è successo? La puntata di oggi del programma condotto da Giovanni Floris è saltata a cause dello sciopero indetto dalla Rsu, Rappresentanza Sindacale Unitaria, di La7 inizialmente in programma per la giornata di venerdì.

Nella nota diffusa alla stampa la scorsa settimana si leggeva che “i lavoratori di La7 hanno sempre dimostrato di avere le capacità professionali di adeguarsi ai diversi scenari di mercato nonostante le difficoltà degli ultimi anni” e che “si richiede pertanto all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa“.

La Rsu ricordava che “gli ultimi vari incontri con l’Azienda, che avevano per tema i livelli professionali, il premio di risultato, la flessibilità oraria e lo smart working, si sono conclusi con esito negativo” e ribadiva “che le nostre rivendicazioni sono la richiesta di trasformare concretamente le parole in azioni tangibili per mezzo di riconoscimenti professionali, miglioramento della qualità lavorativa e tramite un contributo economico una tantum per il quotidiano e straordinario impegno sostenuto nell’anno appena passato”.

Dove vedere in tv e in streaming

Abbiamo visto perché DiMartedì stasera non va in onda ma dove vedere di solito il programma in diretta tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.