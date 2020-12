Fuori dal coro non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, martedì 22 dicembre 2020, su La7 non va in onda DiMartedì? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma di Giovanni Floris si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. Quella di martedì scorso, 15 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione del talk show condotto da Giovanni Floris, in cui il giornalista modera il dibattito in studio dove vengono affrontati i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Questa sera, 22 dicembre 2020, su La7 andrà quindi in onda Enrico Mentana – Speciale Cos’è davvero Natale.

Quando torna

Ma quando torna DiMartedì? Le puntate torneranno in onda nel 2021, dopo le feste di Natale. La data precisa non è stata ancora ufficializzata ma di certo sarà una tra il 5 e il 12 gennaio. A che ora? Sempre alle 21,20.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché DiMartedì stasera non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i martedì sera su La7 a partire dalle ore 21,20. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul settimo canale del vostro digitale terrestre. Il talk di Giovanni Floris è disponibile anche in streaming. Come? Sul sito di La7, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android.

Potrebbero interessarti Natale in casa Cupiello cast: attori e personaggi del film di Rai 1 Natale in casa Cupiello streaming e diretta tv: dove vedere il film con Sergio Castellitto Natale in casa Cupiello: la trama del film con Sergio Castellitto su Rai 1