Chi sono i Depeche Mode: la storia della band inglese ospite a Sanremo 2023

Chi sono i Depeche Mode, il gruppo musicale inglese ospite stasera – 11 febbraio – al Festival di Sanremo 2023? La band, formatosi a Basildon nel 1980, è composta da Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere). La formazione originaria comprendeva anche Vince Clarke (tastiere, chitarra, cori, drum machine), il quale ha lasciato la band nel 1981 per fondare gli Yazoo con Alison Moyet e in seguito gli Erasure con Andy Bell, ed Andy Fletcher chiamato anche Fletch (tastiere, basso e portavoce). Dopo l’abbandono di Clarke, Alan Wilder (tastiere, batteria, cori, basso, pianoforte, percussioni) si è unito al gruppo nel 1982 per poi lasciarlo nel 1995, in seguito la band continuò la propria attività come trio fino alla morte di Fletch, avvenuta nel 2022.

Affermatisi sulla scena synth pop britannica agli inizi degli anni ottanta, la loro fama si è protratta ed accresciuta negli anni. Attraverso una proficua carriera lunga quattro decenni, hanno abbracciato con l’utilizzo dell’elettronica più di un genere musicale, con larghe concessioni al pop rock e alla new wave, specie nella seconda fase, e una massiccia incursione nella dance alternativa.

Con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, diversi gruppi e artisti provenienti da tutti i generi musicali influenzati dai loro lavori e numerose cover delle loro canzoni realizzate, i Depeche Mode sono uno dei gruppi più influenti nella storia della musica elettronica. La nota rivista musicale britannica Q li ha definiti “la band elettronica più popolare e longeva che il mondo abbia mai conosciuto”, e Rolling Stone “la quintessenza del techno pop degli anni ottanta”.

La morte di Andy Fletcher

Il 26 maggio 2022 è morto prematuramente e improvvisamente Andy Fletcher all’età di 60 anni. Il suo decesso è stato annunciato dagli stessi compagni di band, così come l’ex compagno Alan Wilder. In seguito gli stessi membri restanti, su autorizzazione della sua famiglia, hanno reso nota la causa della morte che è stata la dissezione dell’arteria aorta.

Il 15 agosto 2022, a distanza da tre mesi dalla morte di Andy Fletcher, sul profilo ufficiale dei Depeche Mode è comparsa una foto con Dave Gahan e Martin Gore in studio di registrazione al lavoro per un nuovo album con scritto “Trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo e concentrarci su ciò che dà significato e scopo alla vita”.

Il 4 ottobre 2022 i Depeche Mode hanno tenuto una conferenza stampa a Berlino dove hanno annunciato l’imminente uscita di un nuovo album in studio, il 15esimo intitolato Memento Mori il quale uscirà nella primavera del 2023 e la relativa tournee Memento Mori World Tour 2023 prevista nel corso dell’estate di quell’anno. Stasera, sabato 11 febbraio 2023, i Depeche Mode saranno ospiti al Festival di Sanremo 2023.