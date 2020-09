Grande Fratello Vip, Denis Dosio ha comprato follower su Instagram?

Prima del successo televisivo (dapprima negli studi di Barbara D’Urso e poi al Grande Fratello Vip) pare che Denis Dosio abbia utilizzato dei “trucchetti” per acquisire notorietà su Instagram. Nella puntata di ieri sera di Live Non è la D’Urso, Biagio D’Anelli ha accusato il giovane influencer di aver acquistato i suoi follower e che quindi i numeri che vediamo sul suo account Instagram in realtà non sono autentici. D’Anelli ha spiegato di aver portato con sé grafici e prove di quanto detto, prove contenute nella busta shock di questa puntata. “Pare che il profilo sia un po’ falsato. Nel senso che sono stati utilizzati dei trucchetti poco consoni per far accrescere la visibilità e l’hype del suo profilo. Non è giusto”, ha spiegato D’Anelli. Poi ha aggiunto: “Perde mille followers al giorno. Strano visto che essendo al GF Vip dovrebbe acquisirne. Non ne perdi mille e poi ne acquisisci 14mila. Ho una persona che è pronto a portare tutto il grafico”.

Certo è che Denis Dosio deve la sua popolarità televisiva proprio a Barbarella: la conduttrice ha precisato più volte di reputarlo il suo “prediletto”, è un suo opinionista ed è stata lei a renderlo famoso. Per cui, dinanzi le accuse di D’Anelli, la D’Urso si è limitata a dire: “In questo momento tutti perdono follower su Instagram”. Attualmente, il giovane influencer può contare su 824mila follower (qui il profilo). Il fratello di Denis lo ha difeso dicendo: “Non ha mai usato nessun trucco. All’inizio, quando è partito non aveva molti follower, poi ha iniziato a fare video diversi da quelli degli altri e ha ottenuto successo”.

Leggi anche:

1. La star di Tik Tok Denis Dosio risponde a Er Faina: “Scuole chiuse? Lì si va a imparare, in discoteca solo a ubriacarsi” / 2. L’influencer Denis Dosio vittima di bullismo: “Mi hanno rinchiuso in un bagno e mi hanno filmato” | VIDEO

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 28 settembre 2020 | Trono classico e over È sempre mezzogiorno streaming e diretta tv: dove vedere il programma È sempre mezzogiorno: anticipazioni, cast e streaming del programma