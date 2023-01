Danza con me 2023 streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Roberto Bolle

Questa sera, domenica 1 gennaio 2023, alle ore 21 su Rai 1 va in onda Danza con me 2023, lo show televisivo dedicato alla danza di e con Roberto Bolle, che, dal 2018, va in onda, in prima serata, nel giorno di Capodanno. Anche in quest’edizione, Roberto Bolle darà vita ad uno spettacolo sulla danza, tra innovazione e tradizione, con momenti di intrattenimento insieme ad ospiti provenienti dal mondo del cinema, della musica e della tv. I conduttori della sesta edizione dello show saranno Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Dove vedere Danza con me 2023 con Roberto Bolle in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda stasera – 1 gennaio 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1.

Danza con me 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Danza con me 2023, ma quante puntate sono previste per lo show di Roberto Bolle? Come ormai da tradizione, anche quest’anno vedremo solo una puntata che verrà trasmessa oggi, 1 gennaio 2023, dalle ore 21,25 alle ore 23,55 su Rai 1. La durata, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.