Danny Quinn e i suoi fratelli e sorelle: chi sono i 13 figli di papà Anthony

Quanti fratelli e sorelle ha Danny Quinn, figlio di Anthony, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Il grande attore americano ha avuto una vita privata molto movimentata. In tutto ha avuto ben 13 figli. “Quando siamo nati noi tre lui ne aveva già 5 dal primo matrimonio – ha raccontato Danny Quinn al Corriere della Sera -. Chris era morto piccolino a 3 anni in piscina, infatti con la mia bambina ho il terrore, ma adesso che ha 5 anni va a scuola di nuoto”.

Dunque: Chris, Christina, Catalina, Duncan, Valentina. Poi siete nati voi, dal matrimonio con Jolanda Addolori. “Francesco (scomparso nel 2011, ndr), io e Lorenzo”. Sean e Alex? “Sono nati durante il matrimonio con mia madre da una tedesca che è appena morta – ha aggiunto -. Ma c’è anche Matthiew, concepito con una francese: lui non ha mai voluto nessun rapporto con noi o con mio padre”. Infine Antonia e Ryan, avuti con l’ex segretaria che poi sposò. “Però Raúl Juliá jr mi disse che ne aveva altri due a Città del Messico. Forse faremo un progetto per cercarli”.

“Vedersi tutti insieme? No, ma non per cattiveria: abitiamo lontani e abbiamo vite diverse. Ryan, il piccolo, l’ho incontrato a Barcellona. Vorrei organizzare qualcosa, magari in America. Difficile condividere papà? No, perché sinceramente non era condiviso. Il problema era per gli altri fratelli, semmai. Uno, in particolare, raccontò che vide per strada me, papà e Lorenzo, ma gli proibirono di avvicinarsi”.

“Essere il figlio di Anthony Quinn – ha raccontato Danny – non è stato difficile, semmai me lo sono reso difficile. Perché in realtà era bellissimo: ovunque andassimo la gente lo riconosceva e spalancava le porte”.

L’eredità