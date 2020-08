Danni collaterali, il film: trama, cast e streaming

Questa sera, domenica 30 agosto 2020, va in onda il film Danni collaterali su Rete 4. Si tratta di un film d’azione del 2002 diretto da Andrew Davis con protagonista un molto più giovane Arnold Schwarzenegger. Vediamo di cosa parla e chi vediamo nel cast.

Danni collaterali, la trama del film

Gordon Brewer è il capitano dei vigili del fuoco ed è il tipico americano felice, padre e marito modello con un lavoro appagante e una vita serena a Los Angeles. Un giorno però esplode una bomba e il suo mondo viene distrutto: sua moglie e suo figlio muoiono in un attentato terroristico ai danni di un convoglio composto da agenti della CIA e ufficiali colombiani. La moglie e il figlio, insieme alle altre vittime, sono definiti “effetti collaterali” di un complotto terroristico volto a incrinare i rapporti tra gli Stati Uniti e la Colombia. Il responsabile è un noto terroristica colombiato, El Lobo, lo pseudonimo di Claudio Perrini che avrebbe provocato personalmente l’esplosione secondo la polizia. Gordon a quel punto decide di farsi giustizia da solo.

Danni collaterali, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast? In prima linea sicuramente Arnold Schwarzenegger che interpreta Gordon Brewer. Elias Koteas invece interpreta l’agente della CIA Brandt, mentre Francesca Neri interpreta Selena Perrini. Cliff Curtis è Claudio Perrini, mentre John Leguizamo è Felix Ramirez. John Turturro è Sean Armstrong e Miguel Sandoval è Phipps.

Danni collaterali, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Danni collaterali in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 30 agosto 2020 – in chiaro (gratis) dalle ore 21,20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

