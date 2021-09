Da grande streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Alessandro Cattelan

Da domenica 19 settembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Da grande, lo show che segna lo sbarco su Rai 1 di Alessandro Cattelan reduce dalla conduzione delle ultime dieci edizioni di X Factor e altri programmi come E poi c’è Cattelan e i David di Donatello, tutti andati in onda su Sky. Dove vedere Da grande in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – 19 settembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Da grande streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Da grande, ma quali sono gli ospiti di Alessandro Cattelan? Tra gli ospiti, ci saranno alcuni degli volti più noti della televisione, della cultura e dello sport. Nella prima puntata, in onda domenica 19 settembre 2021, vedremo: Luca Argentero, Blanco, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Carlo Conti, Elodie, Il Volo e Marco Mengoni. Prevista poi la presenza – probabilmente nel secondo appuntamento – del campione Olimpico Gianmarco Tamberi, Lillo, Serena Rossi e tanti altri vip.