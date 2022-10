Crazy, Stupid, Love: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 18 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Crazy, Stupid, Love, film commedia del 2011 diretto da Glenn Ficarra e John Requa e scritto da Dan Fogelman. È il film in cui si incontrano per la prima volta sul set Ryan Gosling e Emma Stone, coppia destinata a ricomporsi nei successivi Gangster Squad e La La Land. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cal Weaver è un uomo che ha tutto nella vita: una bella casa, un buon lavoro, una moglie e dei figli adorabili. Tuttavia, il suo mondo crolla miseramente nel momento in cui la moglie Emily gli chiede improvvisamente il divorzio. Spiazzato e trasferitosi nel suo vecchio appartamento, Cal inizia a recarsi tutte le notti in un locale notturno, finché non attira l’attenzione di un giovane di nome Jacob Palmer, un affascinante sciupafemmine che si offre di insegnare a Cal l’arte della seduzione. Grazie all’aiuto di Jacob, Cal riesce a farsi una nuova immagine di se stesso e ricomincia a interagire con l’altro sesso, seducendo con successo molte donne, tra le quali Kate, insegnante del figlio Robbie. Quest’ultimo intanto decide finalmente di dichiarare il proprio amore a Jessica, la sua babysitter, che però, a sua volta, è follemente (ma segretamente) innamorata di Cal. Nel frattempo, Jacob è costretto a rimettere in discussione il suo stile di vita da playboy nel momento in cui si innamora di Hannah. Le storie di ognuno dei protagonisti finiranno per intrecciarsi in modo inatteso e porteranno i personaggi a riflettere su se stessi e sui loro rapporti personali.

Crazy, Stupid, Love: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Crazy, Stupid, Love, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Steve Carell: Cal Weaver

Ryan Gosling: Jacob Palmer

Julianne Moore: Emily Weaver

Emma Stone: Hannah Weaver

Jonah Bobo: Robbie Weaver

Joey King: Molly Weaver

Analeigh Tipton: Jessica Riley

John Carroll Lynch: Bernie Riley

Marisa Tomei: Kate Tafferty

Kevin Bacon: David Lindhagen

Beth Littleford: Claire Riley

Janine Barris: Heather

Josh Groban: Richard

Julianna Guill: Madison

Karolina Wydra: Jordyn

Caitlin Thompson: Taylor

Zayne Emory: Kirk

Crystal Reed: Amy Johonson

Liza Lapira: Liz

Katerina Mikailenko: Stephanie

Jenny Mollen: Lisa

Streaming e tv

Dove vedere Crazy, Stupid, Love in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 18 ottobre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.