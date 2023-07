Crazy Night – Festa col morto: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Crazy Night – Festa col morto è il film in onda questa sera, venerdì 14 luglio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2017 diretta da Lucia Aniello con protagoniste Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer e Zoë Kravitz. Di seguito tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

Cinque amiche dai tempi del college si ritrovano dieci anni dopo per l’addio al nubilato di una di loro. Nonostante la futura sposa progetti una festicciola tranquilla, un brindisi dietro l’altro, la riunione finisce per trasformarsi in un weekend scatenato a Miami. In poche ore il gruppetto macina locali, drink, piste da ballo, finché non decide come gran finale di organizzare una festa privata in una casa in affitto vicino alla spiaggia. La serata prende una piega macabra e inaspettata quando, travolto in pieno dall’abbondante Alice, lo spogliarellista noleggiato per l’occasione cade a terra morto. In preda al panico, sconvolte o ubriache per ragionare lucidamente, le ragazze fanno l’unica cosa da non fare in caso di incidente: spostare il cadavere. Non solo sparpagliano impronte digitali sui pettorali senza vita dell’aitante defunto, ma tentano goffamente di caricare il corpo in macchina e trasportarlo per la città sotto gli occhi ignari, e per fortuna alticci, dei tanti passanti. Quella cominciata come una semplice rimpatriata tra vecchie compagne di corso, diventa come da copione un’interminabile catena di disastrosi eventi.

Crazy Night – Festa col morto: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Colton Haynes, Zoë Kravitz, Paul W. Downs, Demi Moore, Ty Burrell, Dean Winters. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Scarlett Johansson: Jess

Kate McKinnon: Pippa

Jillian Bell: Alice

Ilana Glazer: Frankie

Zoë Kravitz: Blair

Paul W. Downs: Peter

Demi Moore: Lea

Colton Haynes: poliziotto Scotty McBody

Ryan Cooper: Jay

Ty Burrell: Pietro

Dean Winters: detective Frazier

Enrique Murciano: detective Ruiz

Bo Burnham: Tobey

Eric Andre: Jake

Asan Minhaj: Joe

Patrick Carlyle: Patrick

Karan Soni: Raviv

Daniel Raymont: Sommelier

Peter Francis James: zio Jack

