Stasera, domenica 15 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Così è la vita, film italiano del 1998 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aldo Baglio, detto Bancomat, è detenuto nel carcere di San Vittore per contraffazione di carte di credito; Giacomo Poretti è un impacciato agente di polizia con velleità da scrittore[2] che vive insieme alla sorella, al cognato e al nipote, dai quali è continuamente bistrattato; Giovanni Storti è invece un bizzarro e sfortunato inventore di giocattoli sposato con Elena, donna tanto bella quanto fredda.

Una mattina Aldo deve essere scortato in tribunale dalla volante guidata da Giacomo e dal collega Antonio Catanìa, ma quest’ultimo abbandona Giacomo per recarsi ad un appuntamento con una donna, lasciandolo da solo (violando il regolamento della polizia, che impone che i detenuti devono essere trasportati da due agenti). Durante il viaggio, Giacomo non sa che strada percorrere per arrivare al tribunale e chiede ad Aldo di prendere lo stradario nel vano portaoggetti. Aprendolo, Aldo vi trova la pistola d’ordinanza del poliziotto, incautamente lasciata lì dentro, se ne appropria e prende Giacomo in ostaggio, costringendolo ad assecondare le sue richieste. Contemporaneamente, a Giovanni viene rubata l’auto e chiede aiuto proprio alla volante in cui ci sono Giacomo e Aldo, di cui diventa così il secondo ostaggio. Giacomo, durante il viaggio, attraverso un espediente, riesce ad avvertire il comando del sequestro via radio.

Il gruppo procede, ma viene presto raggiunto dagli elicotteri e dalle volanti della Polizia. Aldo costringe quindi i due a una fuga, al termine della quale riesce a seminare le volanti e gli elicotteri in un bosco. Una volta al sicuro ordina a Giacomo di uscire dal nascondiglio ma l’automobile precipita in uno strapiombo e prende fuoco mentre i passeggeri, presumibilmente usciti in tempo, osservano da fuori. Costretti quindi a proseguire a piedi, passano la notte in un cimitero abbandonato. Il giorno dopo incontrano una ragazza di nome Clara, di cui Aldo immediatamente si innamora: le chiede quindi di uscire a cena e lei accetta. Diventati ormai tutti e tre amici, Aldo libera Giovanni e Giacomo e si fa aiutare a mettersi a posto in vista della serata, che procede a gonfie vele.

Così è la vita: il cast del film

Aldo Baglio: Aldo

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Giacomo

Marina Massironi: Clara

Antonio Catania: agente Catanìa

Big Jimmy: Crapanzano

Elena Giusti: Elena, moglie di Giovanni

Augusto Zucchi: commissario Polizia

Carlina Torta: sorella di Giacomo

Francesco Pannofino: cognato di Giacomo

Saturno Brioschi: ragazzo con la maglietta di Che Guevara

Fabio Biaggi: nipote di Giacomo

Mohamed El Sayed: Sig. Faleta

Cesare Gallarini: Carmine

Fabrizio Amachree: Platone

Giovanni Cacioppo: uomo fermo in strada con l’auto guasta

Bobby Rhodes: sceriffo

Giorgio Centamore: cuneista della prigione

Streaming e tv

Dove vedere Così è la vita in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 15 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.