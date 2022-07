Corro da te: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Corro da te è il film in onda questa sera, lunedì 4 luglio 2022, su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15. Una commedia diretta da Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, remake della pellicola francese Tutti in piedi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Corro da te? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Gianni è un importante uomo d’affari di mezza età, piacente e affermato nella vita. Conduce una vita sentimentale di conquiste continue e non durature. Alla morte di sua madre, torna nel suo appartamento dove conosce la nuova vicina, Alessia, con cui vorrebbe mettere in atto il suo solito gioco di conquista. A causa di un fraintendimento, Alessia crede che Gianni sia disabile e gli offre assistenza, così Gianni finge di essere in sedia a rotelle. Inizialmente il gioco regge, ma ben presto le cose cambiano: a causa del suo intento con Alessia incontra Chiara, sorella di Alessia, musicista classica e tennista paraplegica. All’inizio Gianni la frequenta per una scommessa, data la fama di gran conquistatore che ha con i suoi amici. Riesce nel suo intento di portarla a letto ma, ben presto si rende conto che il rapporto con Chiara è diverso dagli altri e le emozioni provate sono vere.

Nel frattempo la sua finta disabilità viene scoperta da Alessia, che gli impone di dire la verità a Chiara. Gianni ci prova, senza successo e Alessia vorrebbe dissuadere la sorella dal frequentare Gianni salvo accorgersi che Chiara ha già capito tutto da tempo ma vorrebbe vivere ancora la felicità che la relazione le sta portando, perché si sente amata e desiderata, almeno finché non sarà Gianni a dirle la verità e lei gli dirà addio. A seguito di una serie di eventi la verità salta fuori e la storia tra lui e Chiara finisce. Gianni cambia, prende coscienza della sua età e dei suoi sbagli, il suo modo di vedere la vita è diverso. Il dolore per la fine della storia con Chiara, la perdita dei suoi amici per i suoi sbagli e la sua solitudine lo portano a diventare una persona migliore. Qualche giorno dopo, durante l’allenamento, comincia a cedere per lo sforzo e la fatica e, mentre è a terra, compare Chiara che lo ha perdonato ed è pronta a iniziare una storia con lui, senza più bugie.

Corro da te: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Andrea Pennacchi, Carlo De Ruggieri, Giulio Base, Piera Degli Esposti e Michele Placido. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Pierfrancesco Favino: Gianni

Miriam Leone: Chiara

Vanessa Scalera: Luciana

Pilar Fogliati: Alessia

Piera Degli Esposti: nonna di Chiara e Alessia

Michele Placido: padre di Gianni

Carlo De Ruggieri: fratello di Gianni

Giulio Base: amico di Gianni

Cesare Capitani: amico di Gianni

Pietro Sermonti: Dario, medico di Gianni

Andrea Pennacchi: prete di Lourdes

Trailer

Ma vediamo adesso il trailer di Corro da te, il film di Riccardo Milani in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Corro da te in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 4 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.