Contromano: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 17 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Contromano, film del 2018 diretto e interpretato da Antonio Albanese. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mario Cavallaro (Antonio Albanese) è un milanese cinquantenne abitudinario che gestisce un negozio di calze, ereditato dal padre. La sua routine viene stravolta da Oba (Alex Fondja), un giovane senegalese venditore ambulante di calzini, che si piazza vicino al suo negozio. Mario così decide di rapire Oba e riportarlo al suo paese, intraprendendo un viaggio in macchina Milano-Senegal.

Contromano: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Contromano, ma qual è il cast del film? Di seguito gli attori principali del film in onda oggi – 17 ottobre 2020 – su Rai 3:

Antonio Albanese: Mario Cavallaro

Alex Fondja: Oba

Aude Legastelois: Dalida

Daniela Piperno: Gisella

David Anzalone: Umberto

Valentina Pace: cognata di Umberto

Location

Quali sono le location del film Contromano? La pellicola è stata girata a Milano, Sperlonga, Terracina, Napoli, Fondi, Orbetello, Porto Ercole e Marrakech in Marocco. Il film è la quarta pellicola che vede Albanese come regista.

Streaming e tv

Dove vedere Contromano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 17 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

