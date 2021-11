Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 novembre 2021

Questa sera, domenica 28 novembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 28 novembre 2021, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Tra gli ospiti di Veronica Gentili il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Nel corso della serata, con Maurizio Gasparri (FI), Elisabetta Gardini (FdI) e Alessandra Moretti, si parlerà del super green pass, che entrerà in vigore dal prossimo 6 dicembre con diverse limitazioni per chi ha deciso di non vaccinarsi. Il certificato verde per immunizzati, guariti o con tampone negativo diventerà, invece, obbligatorio anche sui mezzi di trasporto pubblico locale, come autobus, tram e metro. Ma chi effettuerà i controlli e cosa succederà a chi ne sarà sprovvisto? Restando in tema green pass, si tratterà del caso di Sara Cunial, deputata no-vax, che per qualche giorno ha ottenuto di poter rientrare a Montecitorio senza vaccino, né tampone. E ancora, cresce il partito dei “furbetti”, con la compravendita del certificato verde su Telegram e i ragazzi che lo falsificano. E poi, un reportage esclusivo, con alcune testimonianze chiave, all’interno delle terapie intensive piene di no-vax. Inoltre, un focus sulla variante sudafricana “Omicron” e il tema dell’immigrazione e degli sbarchi. Infine, con documenti inediti ed esclusivi, un approfondimento sul caso Ciro Grillo, dopo l’udienza con il rinvio a giudizio dei quattro giovani. Tra gli ospiti anche: Bruno Vespa, Rita Dalla Chiesa, Beatrice Silenzi, Maurizio Belpietro, Vauro Senesi, Vladimir Luxuria, Annamaria Bernardini De Pace e Samantha De Grenet.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, domenica 28 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.