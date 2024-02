A che ora inizia la Conferenza stampa di Sanremo 2024: l’orario d’inizio

A che ora inizia la Conferenza stampa di Sanremo 2024, in programma tutti i giorni a partire dal 5 febbraio con quella di apertura? Ogni giorno per tutta la durata della kermesse canora (dal 6 al 10 febbraio) al mattino, intorno alle ore 11,45, si terrà la tradizionale conferenza stampa con i protagonisti del Festival. In primis il conduttore e direttore artistico Amadeus affiancato dai vertici Rai.

I vari giornalisti presenti nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo potranno fare le loro domande sulla serata precedente e su quelle future. Un evento atteso anche da tanti non addetti ai lavori viste le tante curiosità, le polemiche e le notizie che ne usciranno di volta in volta.

Quante puntate

Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2024 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 6 febbraio 2024; l’ultima sabato 10 febbraio 2023. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 6 febbraio 2024

Seconda puntata: mercoledì 7 febbraio 2024

Terza puntata: giovedì 8 febbraio 2024

Quarta puntata: venerdì 9 febbraio 2024

Quinta puntata: sabato 10 febbraio 2024

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’incontro con la stampa verrà trasmesso dalle ore 11,30 su RaiPlay.it, la piattaforma gratuita che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.