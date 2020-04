Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Il giro di boa

Questa sera, lunedì 27 aprile 2020, su Rai 1, in prima serata a partire dalle ore 21,25, va in onda Il Commissario Montalbano – Il giro di boa, nuova replica di un episodio della serie che vede come protagonista Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi. La puntata vede il celebre poliziotto di Vigata alle prese con un caso particolarmente intricato. Ecco qui di seguito la trama de Il giro di boa:

Trama

L’episodio che andrà in onda nella serata di oggi è molto fedele al libro scritto da Andrea Camilleri, dal momento che lo stesso autore partecipò alla stesura dell’episodio. La puntata è stata diretta da Alberto Sironi, regista storico della serie, scomparso pochi giorni dopo il Maestro con cui aveva collaborato a lungo nella sua carriera. Ma qual è la trama de Il giro di boa? Nell’episodio in onda oggi, il commissario Montalbano non passa un bel momento: disturbato dalle notizie che provengono da Genova, pensa addirittura alle dimissioni dalla polizia. Montalbano durante la solita nuotata, ritrova un cadavere a cui cerca di dare un’identità. Durante la ricerca, partecipa all’arrivo di una barca di clandestini tra i quali c’è un bambino che tanto gli ricorda François. Pochi giorni dopo scopre che quel bambino ha perso la vita e lui poteva certamente evitargli questa fine, visto che aveva notato la resistenza che il bambino provava verso la “madre”. Alla fine Montalbano e la sua squadra riescono a smantellare questa rete di traffici di esseri umani, ma il commissario rimane ferito.

Dove vedere Il gioco delle tre carte in tv e streaming

Abbiamo visto la trama (riassunto) dell’episodio Il giro di boa, ma dove è possibile vedere la puntata di oggi? Semplice, l’episodio va in onda in diretta tv (replica) stasera, lunedì 27 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

