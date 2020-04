Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Il gatto e il cardellino

Stasera, 13 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda il film Il gatto e il cardellino del Commissario Montalbano, fortunata serie di film con protagonista Luca Zingaretti che da anni riscuote grandissimo successo di pubblico. Ma qual è la trama (riassunto) dell’episodio Il gatto e il cardellino del Commissario Montalbano in onda stasera? Di seguito tutte le informazioni.

A Vigàta nell’arco di pochi giorni tre vecchiette vengono assalite da un ladro su una moto con il casco, che spara ma non riesce mai a uccidere. Il commissario, dopo qualche indagine, scoprirà che sparava a salve solo per creare dei precedenti per uccidere poi veramente una ricca signora. Questa signora teneva molto a cuore il suo gatto e il cardellino, grazie ai quali il commissario scopre come sono in realtà andate le cose.

Nel corso dell’indagine il vicecommissario Augello appare solo sporadicamente essendo in licenza matrimoniale, viene sostituito da Barbara, amica di infanzia di Montalbano, che ha appena vinto il concorso in polizia e che porterà un po’ di scompiglio in commissariato poiché è una donna molto bella e tutti e tre (Augello, Fazio e Montalbano) ne sono attratti. Fazio poi se ne innamora da subito ma non ha il coraggio di dirle ciò che prova. Tutti insieme indagheranno sul caso della scomparsa del dottor Landolina e libereranno Mariuccia dalle grinfie del padre. Al termine dell’indagine Montalbano e Augello trascorrono insieme la sera dell’addio al celibato di quest’ultimo e Fazio troverà il coraggio di invitare Barbara a uscire assieme.

Abbiamo visto la trama (riassunto) dell’episodio Il gatto e il cardellino, ma dove è possibile vedere la puntata di oggi? Semplice, l’episodio va in onda in diretta tv (replica) stasera, 13 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

