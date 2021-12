Coco: trama, doppiatori italiani e streaming del film

Stasera, sabato 25 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Coco, film d’animazione del 2017 diretto da Lee Unkrich e co-diretto da Adrian Molina, prodotto dai Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt Disney Pictures e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella cittadina messicana di Santa Cecilia vive Miguel Rivera, un bambino dodicenne che sogna di diventare un musicista come il suo idolo Ernesto De La Cruz. Tuttavia la famiglia di Miguel (soprattutto la nonna) è fortemente contraria a qualsiasi cosa che riguardi la musica, da quando Mamá Imelda, trisavola di Miguel, fu abbandonata con la piccola figlia Coco dal marito musicista; perciò Miguel è “destinato” a portare avanti la ditta di calzature di famiglia, attività avviata proprio da Imelda quando rimase sola. Durante la celebrazione del Día de Muertos, dopo aver accidentalmente rotto il ritratto della trisavola Imelda e del marito (il cui volto era stato strappato), Miguel nota un risvolto nella foto e scopre che su di esso è raffigurata la famosa chitarra di Ernesto, quindi si convince di essere il suo pro-pronipote. Il ragazzo intende partecipare a una gara di musica alla fiera di Santa Cecilia usando la chitarra che aveva sempre nascosto alla sua famiglia e decide di suonarla per dimostrare il suo talento, ma prima che egli inizi la nonna, infuriata, la prende e la distrugge di fronte a tutta la famiglia. Profondamente ferito, Miguel urla alla sua famiglia di non voler più avere a che fare con loro, corre verso il cimitero e si intrufola nel mausoleo di Ernesto De La Cruz per procurarsi la sua chitarra, convinto che colui che crede essere il suo trisavolo non avrà nulla in contrario. Appena la suona, viene misteriosamente trasportato in una dimensione alternativa in cui non può essere visto né ascoltato dai vivi, con l’eccezione di un cane xoloitzcuintle randagio, il suo amico Dante.

Doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama di Coco, ma quali sono i doppiatori italiani che hanno dato voce ai personaggi? Eccoli:

Luca Tesei: Miguel Rivera (dialoghi)

Simone Iuè: Miguel Rivera (canto)

Emiliano Coltorti: Héctor Rivera

Fabrizio Russotto: Ernesto De La Cruz

Doriana Chierici: Elena Rivera

Mara Maionchi: Mamá Coco (dialoghi)

Giò Giò Rapattoni: Mamá Coco (canto)

Saverio Moriones: Chicharrón

Mauro Gravina: Papá Enrique

Valentina Lodovini: Mamá Luisa

Gianluca Machelli: Tío Berto

Luigi Rosa: Plaza Mariachi

Franca D’Amato: Mamá Imelda

Lorenza Biella: Tía Rosita

Carlo Reali: Papá Julio

Oliviero Dinelli: Tío Felipe e Tío Oscar

Matilda De Angelis: Tía Victoria

Renato Cecchetto: Juan Ortodoncia

Streaming e tv

Dove vedere Coco in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda in chiaro – gratis – stasera, 25 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.