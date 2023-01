Città Segrete – New York: anticipazioni e streaming del programma con Corrado Augias

Anticipazioni

New York una metropoli cosmopolita e contraddittoria, “patria” di tutti e di nessuno. Una città che nel ‘900 è stata la culla di un nuovo rinascimento. Qui hanno vissuto artisti, banchieri, inventori geniali e spregiudicati finanzieri. Lunga la lista dei nomi che hanno contribuito a crearne il mito. Corrado Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della sua New York: storie note, talvolta leggendarie, talvolta al contrario quasi sconosciute, Ella Fitzgerald, Marylin Monroe Nikola Tesla, Jean Michel Basquiat, Malcom X, Jackie Kennedy, Amelia Earhart, Frederic August Bartholdy, Joe Petrosino e un insolito Meucci.

