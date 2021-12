Città segrete – Istanbul: anticipazioni e ospiti del programma di Corrado Augias su Rai 3 | 23 dicembre

Nuovo appuntamento con Città segrete, il programma di Corrado Augias in onda oggi, 26 dicembre 2021 su Rai 3 dalle 21,20, che questa sera ci porta alla scoperta di Istanbul. La trasmissione, tra ricostruzioni, reportage e docu-fiction, va alla scoperta di piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi di cinque città italiane. Cinque serate evento, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico tra mistero e modernità. L’appuntamento di stasera è dedicato a Istanbul. Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi di Città segrete, 26 dicembre 2021.

Anticipazioni e ospiti

Città a cavallo tra due mondi, perennemente sospesa tra Asia e Europa: questa è Istanbul, raccontata da Corrado Augias. Per secoli fu al tempo stesso la più grande città turca, greca, curda, ebraica e armena del Mediterraneo. Era la New York del suo tempo, la capitale multietnica del mondo, cresciuta sul Bosforo, quel tratto di mare che la taglia in due: uno stretto lungo circa 30 chilometri che separa e insieme unisce il Mar Nero con il Mediterraneo, l’Oriente con l’Occidente. Corrado Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della “sua” Istanbul, da Costantino a Solimano, da Roxelana a Ataturk. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico tra mistero e modernità.

Streaming e tv

Dove vedere Città segrete in diretta tv e live streaming? Il programma di Corrado Augias, come detto, va in onda oggi – domenica 26 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.