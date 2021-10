Citofonare Rai 2: anticipazioni, cast e streaming

Da domenica 3 ottobre 2021 alle ore 11,15 su Rai 2 Paola Perego e Simona Ventura vanno in onda con il nuovo programma Citofonare Rai 2. Paola, Simona e i loro ospiti mostreranno i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entreranno nelle case di alcune famiglie italiane. Si parlerà poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi telefonici, gli spettatori potranno aggiudicarsi premi di vario genere. Raccontare la tipica domenica italiana, questo l’obiettivo del programma, aiutati da “amici della domenica”, ospiti come attori, cantanti e imitatori.

Cast

Fanno parte del cast di Citofonare Rai 2

Massimo Cannoletta, inviato speciale alla scoperta dei posti più belli d’Italia, dai luoghi del FAI che saranno aperti in esclusiva per “Citofonare Rai2” passando per i siti storici fino ad arrivare ai musei più curiosi e particolari della penisola;

Alessandra Rametta, star del web e dei social, imitatrice e trasformista, ironica e divertente, che ogni domenica interpreterà a modo suo personaggi famosi per il grande pubblico;

Alessandro Magagnini, esperto di verde, che proporrà le sue particolari invenzioni, come i prati prêt a porter, le tovaglie di piante, i cup cake di piante grasse;

Elena Ballerini, che girerà l’Italia alla scoperta dei mercatini più originali e sarà ospitata nelle case degli italiani per il “pranzo domenicale”;

Il commercialista Gianluca Timpone, che aiuterà il pubblico a risolvere problemi quotidiani legati alle tasse e alle bollette.

Una band musicale che accompagnerà ospiti e conduttrici, interpretando brani storici della musica italiana.

L’astrologo Simon in the star che leggerà il suo oroscopo

Le rubriche

Nel corso del programma Citofonare Rai 2 andranno in onda tante rubriche:

Brunch in studio, in cui cuochi e esperti di cucina illustreranno ricette alla portata di tutti;

L’intervista vip;

I “Vicini di casa” Cloris Brosca e Paolo Lanza, che racconteranno le più comuni vicende dei condomini italiani;

Il “Frigo dei vip”, in cui Tinto (nome d’arte di Nicola Prudente) porterà gli spettatori alla scoperta delle abitudini culinarie degli ospiti;

Le incursioni del Corriere/portiere, una persona comune che svelerà un talento speciale o una passione nel corso del programma.

Streaming e tv

Dove vedere Citofonare Rai 2 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutte le domeniche mattina alle ore 11,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.