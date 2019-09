Cinquanta sfumature di rosso, la trama del film con Dakota Johnson

Cinquanta sfumature di rosso, la trama del film di stasera su Canale 5

Tratto dall’omonimo romanzo di E.L. James, la trama di Cinquanta sfumature di rosso racconta l’episodio finale dell’avvincente storia d’amore tra Anastasia e Christian Grey, una coppia che negli anni ha fatto discutere tutto il mondo assorbendo interesse e critiche.

La saga di 50 sfumature è arrivata dapprima in libreria a partire dal 2011 e, trasformatasi in un caso editoriale, ha accalappiato l’interesse di Hollywood, diventando una saga cinematografica.

A interpretare Ana e Christian sono Dakota Johnson e Jamie Dornan, attori che avevano già bazzicato nel mondo stellato del cinema ma che hanno incrementato la fama con questa saga.

Vediamo insieme di cosa parla la saga di 50 sfumature e, nello specifico, qual è la trama del terzo e ultimo capitolo.

Tutto quello che c’è da sapere su Cinquanta sfumature di rosso, dalla trama al cast allo streaming

Cinquanta sfumature di rosso, di cosa parla la trama del terzo film

Il film 50 sfumature di rosso riprende la trama dalla fine del secondo capitolo della saga, Cinquanta sfumature di nero. La storia d’amore tra Anastasia e Christian sembra andare a gonfie vele: la ragazza è riuscita a controllare quanto più possibili le perversioni del facoltoso imprenditore, che a sua volta decide di fare una proposta di matrimonio alla compagna.

Le nozze tra i due non potevano che essere magiche e sontuose. Dopo il matrimonio, Ana e Christian partono per un viaggio di nozze in Europa, su yacht e jet privati. Non mancano però i litigi: sia perché Grey è molto possessivo, sia perché non accetta che la moglie rinunci al proprio cognome.

Tornati a Seattle, Ana diventa editor nella casa editrice che fu di Jack Hyde e che adesso è stata comprata da Christian. Ha l’ordine di non uscire di casa quando il marito non è con lei. Ma la ragazza disobbedisce e al suo ritorno trova a casa proprio Hyde, allontanato per fortuna dalla sicurezza della villa. L’uscita di Ana fa imbufalire Christian, ma i due fanno pace nella stanza dei giochi.

Il cast al completo di Cinquanta sfumature di rosso

Dopo qualche tempo, Ana scopre di essere incinta. Ma alla notizia Christian reagisce molto male. Il motivo? Grey teme di perdere le attenzioni della moglie. I due riescono a chiarire, anche se Ana si arrabbia perché trova un messaggio di Elena Lincoln, la donna che ha iniziato Grey al bondage quando aveva solo 15 anni.

Alla fine, Hyde decide di consumare la propria vendetta contro Grey: così chiama Ana dicendole di aver rapito Mia, la sorella di Christian, e di volere un riscatto di 5 milioni di dollari. Ana racimola i soldi e va all’appuntamento, scoprendo però che si tratta di una trappola ordita dal suo ex superiore per ucciderla. Ne nasce una colluttazione, durante la quale Anastasia riesce a sparare all’uomo a una gamba.

La ragazza si ritrova in ospedale. È a quel punto che Christian le spiega il motivo del suo legame con Hyde: i due, infatti, sono cresciuti nella stessa famiglia affidataria. Inoltre, l’uomo le confida che Elena lo aveva contattato, sì, ma dopo aver capito che il sentimento tra Christian e Ana era vero, si era fatta da parte.

L’epilogo del film è ambientato due anni dopo. Ana e Grey sono innamorati e felici, nel giorno del compleanno del loro primo figlio, Teddy. Ana è di nuovo incinta.

L’appuntamento con Cinquanta sfumature di rosso è per stasera alle 21,20 su Canale 5.