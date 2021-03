Ci vediamo domani: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 30 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 Ci vediamo domani, film del 2013 diretto da Andrea Zaccariello, interpretato da Enrico Brignano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marcello Santilli è alla ricerca dell’occasione della sua vita. Tutti i tentativi per avere successo nel lavoro e arricchirsi si sono rivelati dei fallimenti ed è ormai ridotto sul lastrico. La moglie, che è stufa di fargli da madre, e la figlia non lo stimano e soprattutto non hanno fiducia nelle sue capacità di concludere qualcosa di buono nella vita. Ma lui non si scoraggia: pensa di avere trovato l’occasione per riuscire finalmente ad affermarsi. Ha scoperto Petrafrisca, un piccolo paese sperduto in Puglia, dove la popolazione è composta in prevalenza da ultranovantenni, in cui non esiste un’agenzia di pompe funebri. Immagina che, data l’età media degli abitanti, i potenziali “clienti” non mancheranno. Si lancia quindi in questa nuova attività e apre l’agenzia. Purtroppo per lui, gli abitanti del paese, nonostante l’età, godono tutti di ottima salute e non hanno nessuna intenzione di diventare suoi “clienti”.

Ci vediamo domani: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ci vediamo domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enrico Brignano: Marcello Santilli

Burt Young: Mario Palagonia

Francesca Inaudi: Flavia

Ricky Tognazzi: Gabriele Camicioli

Luca Avagliano: Antonio Spataro

Carlo Fabiano: Venditore

Corinne Jiga: Maria

Giulia Salerno: Melania

Salvatore Cantalupo: Dr. Cuttaia

Piergiorgio Martena: Ufficiale del fisco

Giovanna Matechicchia: Rapisarda

Andrea Mianulli: D’Ignoto

Liliana Oricchio Vallasciani: Nonna di Marcello

Lucia Guzzardi

Streaming e tv

Dove vedere Ci vediamo domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 marzo 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Sky Go.

