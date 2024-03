Churchill: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, domenica 17 marzo 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Churchill, film del 2017 diretto da Jonathan Teplitzky. La pellicola segue le vicende del Primo ministro britannico Winston Churchill, interpretato da Brian Cox, negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale precisamente nel giugno 1944 e nelle ore che precedono il D-Day. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film ha inizio nel giugno del 1944, durante la Seconda guerra mondiale. Le Forze Alleate sono quasi pronte: un milione di soldati sono stati segretamente radunati sulla costa meridionale della Gran Bretagna, pronti ad invadere l’Europa occupata dai nazisti. Tutti sono in attesa dell’ordine del ministro inglese Winston Churchill (Brian Cox), spaventato però di ripetere la carneficina del 1915, in cui oltre mezzo milione di soldati furono uccisi sulle spiagge di Gallipoli. Se lo sbarco in Normandia dovesse fallire, lui passerebbe alla storia come l’artefice di enormi stragi. Affaticato e depresso da troppi anni di guerra, Churchill è continuamente sollecitato dal generale Eisenhower (John Slattery) e dal maresciallo Montgomery (Julian Wadham) a non indugiare e a procedere con l’invasione del continente. Solo il prezioso sostegno della moglie Clementine (Miranda Richardson), può fermare il collasso fisico e mentale del primo ministro.

Churchill: il cast

Abbiamo visto la trama di Churchill, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brian Cox: Winston Churchill

Miranda Richardson: Clementine Churchill

John Slattery: Dwight Eisenhower

Ella Purnell: Helen

Julian Wadham: Bernard Montgomery

Richard Durden: Jan Smuts

James Purefoy: King George VI

Danny Webb: Alan Brooke

Jonathan Aris: Mallory

Streaming e tv

Dove vedere Churchill in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 17 marzo 2024 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.