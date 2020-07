Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della sesta puntata | 28 luglio

Questa sera, martedì 28 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Pd con una nuova puntata, la sesta, composta da tre diversi episodi. La serie tv è giunta alla sua sesta stagione. Ma di cosa parlano i nuovi episodi? Vediamo qualche anticipazione e la trama di Collera, Una notte a Chicago e Legami che uniscono.

Chicago PD 6, la trama della sesta puntata

Collera. Quando l’Intelligence indaga su un carico di eroina, Halstead viene riconosciuto da qualcuno che già conosce, Halstead e i suoi colleghi avevano arrestato l’uomo alcuni anni prima. Halstead crede che il criminale abbia fatto sparire una ragazza, più tardi, Ruzek e Burgess vanno sotto copertura; ma il piano va a rotoli e il criminale viene trovato morto da Halstead che diventa così il primo sospettato dell’omicidio.

Una Notte a Chicago. Mentre Atwater si trova sotto copertura per incastrare degli spacciatori di eroina, lui e un suo amico vengono fermati in un posto di blocco dalla polizia e il suo amico viene colpito e ucciso.

Legami che uniscono. Ruzek e Burgess vanno sotto copertura a una finta vendita di armi con un trafficante d’armi, nella speranza di risalire a chi produce i mitra irrintracciabili. Durante l’indagine qualcosa va storto e si ritrovano in mezzo a una sparatoria in cui ad avere la peggio è il criminale. Più tardi Burgess e Upton vengono rapite. Nel frattempo, Burgess scopre la relazione tra Ruzek e Upton ma non dice niente.

Il cast

Abbiamo visto la trama degli episodi di oggi di Chicago PD, ma qual è il cast? Di seguito gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Jason Beghe è Henry “Hank” Voight;

Jon Seda è Antonio Dawson;

Jesse Lee Soffer è Jay Halstead;

Patrick John Flueger è Adam Ruzek;

LaRoyce Hawkins è Kevin Atwater;

Marina Squerciati è Kimberly “Kim” Burgess;

Amy Morton è la sergente Trudy Platt;

Dove vedere Chicago PD in tv? Le sesta puntata di Chicago PD 6 va in onda oggi, martedì 28 luglio 2020, alle 21.20 su Italia 1.

