Chi vuol essere milionario 2020: quante puntate, durata e quando finisce

Chi vuol essere milionario: quante puntate, durata e quando finisce

Da giovedì 10 settembre 2020 su Canale 5 è tornato Chi vuol essere milionario, lo storico quiz condotto da Gerry Scotti. “È la tua risposta definitiva? La accendiamo?”, è la famosa frase, diventata cult, che il conduttore torna a pronunciare in questa nuova edizione. Un nuovo ciclo di puntate per il quiz, Who wants to be a Millionaire, che ha rivoluzionato il genere a livello mondiale, e che nel 2018 ha festeggiato i suoi 20 anni dalla nascita. Ma quante puntate sono previste nel 2020 per Chi vuol essere milionario? Quanto dura una puntata? Di seguito tutte le risposte.

Quante puntate

Quante puntate sono state trasmesse di Chi vuol essere milionario? Ad oggi, 17 settembre 2020, sono andate in onda 1699 puntate in 15 edizioni. Un numero record che lo rende l’ottavo quiz più longevo della televisione italiana. Ma quante puntate sono previste invece per l’edizione 2020 di Chi vuol essere milionario? Al momento Mediaset non ha reso noto il numero esatto delle puntate che verranno trasmesse quest’anno su Canale 5. Dopo le sei puntate andate in onda tra il 22 gennaio e il 4 marzo scorso, possibile che Mediaset opti per lo stesso numero tra settembre e ottobre. Di seguito la possibile programmazione:

Prima puntata: giovedì 10 settembre 2020

Seconda puntata: giovedì 17 settembre 2020

Terza puntata: giovedì 24 settembre 2020

Quarta puntata: giovedì 1 ottobre 2020

Quinta puntata: giovedì 8 ottobre 2020

Sesta puntata: giovedì 15 ottobre 2020

Ogni puntata del serale di Chi vuol essere milionario ha una durata di 150 minuti (le puntate andate in onda prima del Tg avevano una durata di 70 minuti).

Streaming e tv

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda ogni giovedì a partire da oggi – giovedì 17 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

