Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 26 gennaio 2022 su Rai 3

Questa sera – 26 gennaio 2022 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. In primo piano il caso Agata Scuto, la mamma della ragazza dopo l’arresto dell’ex compagno Rosario, dice all’inviato della trasmissione Francesco Paolo Del Re: “Pensavo che mia figlia fosse ancora viva, mi sono fidata di una persona che credevo di famiglia”. Inoltre a Chi l’ha visto?, in onda questa sera, mercoledì 26 gennaio alle 21.20 su Rai 3, tutti gli aggiornamenti e le novità sulla vicenda di Liliana Resinovich, l’ex dipendente della Regione Friuli trovata morta in un parco e la misteriosa scomparsa di un ragazzo a Barletta, dopo una festa con gli amici. E poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 26 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.