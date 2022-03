Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 2 marzo 2022 su Rai 3

Questa sera – 2 marzo 2022 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. In primo piano gli appelli e le storie di chi si trova in Italia e cerca notizie di familiari e amici in Ucraina. Inoltre, tutti gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich e la misteriosa vicenda di Chiara, la donna di Roma che prima di scomparire era andata a vivere in albergo dopo che qualcuno le aveva svuotato la casa. E ancora, il caso di una donna di Palermo che si sarebbe suicidata, ma le tre versioni differenti del compagno su cosa sia successo quella sera non convincono la famiglia: secondo loro Daniela era serena e amava la vita. Infine, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 2 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.