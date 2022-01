Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 19 gennaio 2022 su Rai 3

Questa sera – 19 gennaio 2022 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. C’è una svolta nel caso di Agata Scuto, la ragazza di 22 anni sparita da Acireale nel 2012, una vicenda riaperta grazie a Chi l’ha visto?: è stato infatti arrestato l’ex convivente della mamma. Tutti gli aggiornamenti nella puntata in onda mercoledì 19 gennaio, in prima serata su Rai 3.

A seguire, la trasmissione tornerà ad occuparsi di Roberta Ragusa: a dieci anni dalla scomparsa è stata formulata una nuova ipotesi su dove può essere stato occultato il suo corpo, mai ritrovato. Inoltre, aggiornamenti da Trieste sul caso di Liliana Resinovich, l’ex dipendente regionale, della quale si erano perse le tracce il 14 dicembre scorso, ritrovata senza vita il 5 gennaio. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 19 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.