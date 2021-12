Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 dicembre 2021 su Rai 3

Questa sera – 15 dicembre 2021 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. “Non l’ho segregato, è venuto da noi volontariamente”: parla Stefania, la donna accusata con il marito di aver rapito un pensionato di Avigliano trovato in cantina, al buio, dai carabinieri. Continuano, inoltre, le testimonianze drammatiche dei familiari che non riescono ad entrare al Pronto Soccorso con i propri parenti malati di Alzheimer per assisterli. E poi tutti gli aggiornamenti sul caso Nada Cella: un testimone riconosce in un video dei carabinieri la donna con la mano insanguinata. E poi, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Streaming e diretta tv

