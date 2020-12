Chi è Susanna Proietti, la figlia di Gigi

Lo scorso 2 novembre è venuto a mancare Gigi Proietti, uno degli attori italiani più amati degli ultimi decenni. Il celebre pilastro del cinema si è spento a 80 anni e al suo fianco ci sono state le donne di casa, le due figlie – Susanna e Carlotta – e la compagna Sagitta. Susanna è la figlia maggiore, 42 anni, e ha deciso di lavorare nel mondo dello spettacolo ma non in prima linea, come il papà, bensì dietro le quinte, come costumista e scenografa. Susanna, sin da principio, non ha mai fatto mistero di non amare particolarmente i riflettori.

Chi è Carlotta Proietti, la sorella di Susanna

Classe 1978, Susanna Proietti è nata a Roma ed è cresciuta immersa nel mondo dello spettacolo, tra l’influenza del teatro e la recitazione, un’impronta che si è portata dietro e che l’ha introdotta nel mondo dello spettacolo, ma senza salire direttamente sul palcoscenico come il papà. Susanna è infatti una costumista e scenografa. Di indole più timida e riservata rispetto a sua sorella Carlotta, Susanna collabora anche nella casa di produzione Tre Tredici Trentatré fondata da Gigi Proietti. Essendo molto riservata, non si hanno molte informazioni circa la sua vita privata; in più, Susanna non pubblica molte fotografie private sui social.

