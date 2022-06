Chi è senza peccato – The Dry: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 22 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Chi è senza peccato – The Dry, film di genere thriller, drammatico del 2021 diretto da Robert Connolly, con Eric Bana e Martin Dingle Wall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue la storia di Aaron Falk, un detective di polizia, che dopo 20 anni fa ritorno nella sua città natale in occasione del funerale del suo vecchio amico d’infanzia Luk. La polizia locale ritiene che Luke prima di togliersi la vita abbia ucciso sua moglie e suo figlio. Pare che l’uomo fosse vittima della disperazione di un paese messo a dura prova da più di dieci anni di siccità. Falk accetta con riluttanza d’indagare sul caso per capire se si tratta di qualcosa di più di un omicidio-suicidio. Le ricerche porteranno alla luce una vecchia e profonda ferita che ha coinvolto il detective diversi anni prima, quella della morte di una ragazza di 17 anni, che era anche un’amica di Luke. Falk sospetta che ci sia un collegamento tra questi due crimini e mentre si batte per dimostrare l’innocenza del suo amico Luke e la sua, sarà costretto ad affronta il pregiudizio e la rabbia dell’intera comunità.

Chi è senza peccato – The Dry: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Chi è senza peccato – The Dry, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eric Bana: Aaron Falk

Martin Dingle Wall: Luke

Genevieve O’Reilly

Matt Nable: Grant Dow

James Frecheville: Sullivan

Eddie Baroo

Renee Lim: Sandra

John Polson

Streaming e tv

Dove vedere Chi è senza peccato – The Dry in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 22 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.