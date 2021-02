Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 14 febbraio

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 14 febbraio 2021, di Che tempo che fa? Come sempre stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 14 febbraio, su Rai 3.

Ospiti della puntata, nella prima parte, saranno il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi, il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani, Maurizio Costanzo, Carlo Verdone, dal 16 febbraio nelle librerie con l’autobiografia “La carezza della memoria” e Mahmood, che si esibirà da vivo con il nuovo singolo “Inuyasha”.

Nella seconda parte del programma, invece, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, Michele Serra e Antonio Di Bella, corrispondente Rai dagli USA e autore dell’instant book “L’assedio – Washington, 06/01/2021. Cronaca del giorno che ha cambiato la Storia”. A chiudere la serata, infine, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, con ospiti Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Elena Barolo e Aldo Vitali.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, 14 febbraio 2021, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su RaiPlay trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.

